الجمعية الوطنية الفرنسية تحجب الثقة عن الحكومة

حجب النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه في خطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد.



وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عامًا، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها اليسار المتشدد وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن. وأيد المذكرة 331 نائبًا أي أكثر بكثير من الغالبية المطلوبة.