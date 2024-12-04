أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء بريطانيا في ختام زيارة دولة إلى لندن

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت الأربعاء، مختتمًا بذلك زيارة دولة إلى بريطانيا استمرت يومين.



وبحث الزعيمان في العلاقات الثنائية ولاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار خلال لقائهما الذي جاء في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع دول الخليج الغنية بالنفط.



وفي ترحيبه بالأمير في مقر إقامته في 10 داونينغ ستريت، أشاد ستارمر بـ"الشراكة القوية" بين البلدين، قائلًا إن هناك "الكثير مما يمكننا القيام به معا ... إلى جانب الاستثمار الذي يمكننا الإعلان عنه اليوم".



وكان يشير بذلك إلى إعلان سابق الأربعاء عن استثمار قطر مليار جنيه (1,3 مليار دولار) في تكنولوجيات المناخ في بريطانيا.



كذلك، شكر ستارمر أمير قطر على "دوره الحيوي" في الشرق الأوسط، حيث عملت الدوحة كوسيط منذ هجوم تشرين الاول 2023 الذي شنته حماس على إسرائيل.