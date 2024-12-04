الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يرشح جاريد إيزاكمان لرئاسة ناسا

أخبار دولية
2024-12-04 | 16:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يرشح جاريد إيزاكمان لرئاسة ناسا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب يرشح جاريد إيزاكمان لرئاسة ناسا

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء جاريد إيزاكمان لقيادة إدارة الطيران والفضاء (ناسا)، وهو اختيار يضع رائد الفضاء والملياردير والشريك التجاري لإيلون ماسك على رأس وكالة وثيقة الصلة بأعمال سبيس إكس.

وانطلق إيزاكمان، الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات (شيفت4 بايمنتس)، إلى الفضاء مرتين في مركبات لسبيس إكس في مهمات تابعة بالكامل للقطاع الخاص رتبها برنامجه بولاريس وعمل مع ماسك وأنفق مئات الملايين من الدولارات كعميل رئيسي لوحدة وليدة لشركة سبيس إكس معنية بالسفر الخاص للفضاء.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على ترشيحه، سيشرف إيزاكمان، الذي لم يسبق له شغل أي منصب حكومي أو سياسي، على ميزانية ناسا البالغة نحو 25 مليار دولار. والأولوية القصوى للوكالة هي إعادة البشر إلى القمر في إطار برنامج أرتميس، وهو جهد روج له ترامب أثناء ولايته الرئاسية الأولى وسيعتمد كثيرًا على مركبة ستارشيب من سبيس إكس.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها: "سيقود جاريد مهمة ناسا في الاكتشاف والإلهام، ويمهد الطريق لإنجازات رائدة في علوم الفضاء والتكنولوجيا والاستكشاف".

أخبار دولية

جاريد

إيزاكمان

لرئاسة

LBCI التالي
إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت... إليكم التفاصيل
المرصد السوري لحقوق الإنسان: الجيش السوري يشنّ "هجوما معاكسا" في محافظة حماة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-01

مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: للعمل على موضوع الرئاسة في لبنان بدقة من دون تسرّع أو بشكل غير مدروس (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-01

مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: موضوع الرئاسة في لبنان شائك ومهم ويجب العمل عليه بدقة من دون تسرّع بشكل غير مدروس بحكم الحرب فمرحلة وقف اطلاق النار تجريبية والانتخابات ليست من مسؤوليتنا بل من مسؤولية البرلمان

LBCI
أخبار دولية
2024-11-30

ترامب يختار كاش باتيل لرئاسة مكتب التحقيقات الإتحادي

LBCI
أخبار دولية
2024-11-30

ترامب يرشح قطب العقارات تشارلز كوشنر سفيرا للولايات المتحدة بفرنسا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:29

مقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير بعد إطلاق النار عليه

LBCI
أخبار دولية
01:25

مقتل 12 عسكريا في انفجار عرضي في فيتنام

LBCI
أخبار دولية
01:23

رئيس تايوان: الشراكة مع الولايات المتحدة "صلبة كالصخر"

LBCI
أخبار دولية
01:21

مقتل تسعة مدنيين على الأقل في هجوم جهادي شرقي الكونغو الديموقراطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-19

مسيرات وصواريخ دخلت الأراضي الإسرائيلية... هذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-04

الابيض يتسلم شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية في المطار

LBCI
فنّ
2024-10-20

جيسي عبدو تعايد والدها الراحل بصورة قديمة للعائلة: "اشتقتلك كتير يا روحي" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-08

قيادة الجيش: الجيش ينتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية ويتولى مسؤولياته الوطنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:39

خلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هذه أجواء فعاليات إطلاق بيروت ترنم في كنيسة مار يوسف في مونو

LBCI
أخبار دولية
13:57

نوتردام دو باريس تنفض غبار الحريق المدمر عنها

LBCI
أمن وقضاء
13:50

قضية تجميد حسابات شقيق وزير الإقتصاد تتفاعل... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بانتظار جلسة ٩ كانون... المطلوب رئيس فوق العادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

المعارضة السورية تتقدم نحو حماة والجولاني يظهر في حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رغم الضغوط الأميركية لعدم إفشال اتفاق وقف النار .. إسرائيل تبقي اليد على الزناد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لجنة وقف النار الخماسية اكتملت... واجتماعاتها تنطلق خلال ايام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مفاعيل زيارة ماكرون الى السعودية على الوضع اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:33

آمال شحادة: إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت وإسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد وجرى تواصل بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت

LBCI
أخبار لبنان
14:46

بيان من وزير التربية بشأن العودة إلى التدريس

LBCI
خبر عاجل
13:19

نتنياهو: جثة المخطوف سيبريسكي أعيدت بعملية خاصة وقد قتل على يد آسريه في كانون الثاني 2024

LBCI
أمن وقضاء
11:36

أطلق النار ابتهاجًا فأصاب صديقه وقتله في الضاحية...

LBCI
أخبار لبنان
03:53

مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي

LBCI
أخبار دولية
12:31

معلومات مخابرات أميركية لرويترز: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته على المدى البعيد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية - "قبل أن تتوجهوا الى ساحة النجمة في 9 كانون الثاني... حوّلوا جلسة انتخاب رئيس الى جلسة انقاذ وطن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مستشار ترامب يجدّد التأكيد: شمال الليطاني ضمن الإتفاق وللتروي بانتخاب الرئيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More