ترامب يرشح جاريد إيزاكمان لرئاسة ناسا

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء جاريد إيزاكمان لقيادة إدارة الطيران والفضاء (ناسا)، وهو اختيار يضع رائد الفضاء والملياردير والشريك التجاري لإيلون ماسك على رأس وكالة وثيقة الصلة بأعمال سبيس إكس.



وانطلق إيزاكمان، الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات (شيفت4 بايمنتس)، إلى الفضاء مرتين في مركبات لسبيس إكس في مهمات تابعة بالكامل للقطاع الخاص رتبها برنامجه بولاريس وعمل مع ماسك وأنفق مئات الملايين من الدولارات كعميل رئيسي لوحدة وليدة لشركة سبيس إكس معنية بالسفر الخاص للفضاء.



وإذا وافق مجلس الشيوخ على ترشيحه، سيشرف إيزاكمان، الذي لم يسبق له شغل أي منصب حكومي أو سياسي، على ميزانية ناسا البالغة نحو 25 مليار دولار. والأولوية القصوى للوكالة هي إعادة البشر إلى القمر في إطار برنامج أرتميس، وهو جهد روج له ترامب أثناء ولايته الرئاسية الأولى وسيعتمد كثيرًا على مركبة ستارشيب من سبيس إكس.



وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها: "سيقود جاريد مهمة ناسا في الاكتشاف والإلهام، ويمهد الطريق لإنجازات رائدة في علوم الفضاء والتكنولوجيا والاستكشاف".