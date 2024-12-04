مبعوث ترامب يلتقي رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أفاد مصدر مطلع رويترز اليوم الأربعاء بأن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبدء الجهود الدبلوماسية لترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني.



وأوضح المصدر أن ستيف ويتكوف المبعوث الجديد سافر إلى قطر وإسرائيل في أواخر تشرين الثاني.



وذكر أن الاجتماعات تشير إلى أن قطر استأنفت دورها وسيط رئيسي بعد تعليقها لذلك الدور الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يعود مفاوضون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى العاصمة القطرية الدوحة لتسهيل جولة جديدة من المحادثات قريبًا.