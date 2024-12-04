وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية: معاهدة كوريا الشمالية وروسيا تدخل حيز التنفيذ

ذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي) أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أبرمها زعيما كوريا الشمالية وروسيا في حزيران دخلت حيز التنفيذ بعد تبادل "وثائق التصديق" في موسكو.



وبحسب الوكالة الرسمية، دخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الرابع من كانون الأول.