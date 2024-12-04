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السلطة الفلسطينية تتهم القوات الإسرائيلية باقتحام مستشفى في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2024-12-04 | 17:01
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السلطة الفلسطينية تتهم القوات الإسرائيلية باقتحام مستشفى في الضفة الغربية المحتلة
اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء القوات الإسرائيلية باقتحام مستشفى في نابلس واعتقال جريح كان يتلقى العلاج.
ونددت الوزارة في بيان باقتحام المستشفى في نابلس، معتبرةً ذلك "انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية مراكز العلاج والمرضى".
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