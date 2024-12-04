تركيا: من المبكر توقع عودة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى حلب

أكدت تركيا الأربعاء بأنها تتوقع بأن يسرع العديد من اللاجئين السوريين على أراضيها البالغ عددهم ثلاثة ملايين عودتهم إذا تمكنت فصائل المعارضة من إبقاء سيطرتها على مدينة حلب التي انتزعتها من القوات الحكومية الأسبوع الماضي.



لكن وزيرًا في الحكومة حذر من أن الوقت لم يحن بعد لعودة أعداد كبيرة من الناس إلى حلب.



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: "نعرف إن المتحدرين من حلب يحبونها كثيرًا. نلتقي بهم وهم متحمسون للغاية".



وأضاف: "لكننا نقول لأولئك الذين يقولون إنهم يرغبون بالعودة الآن تريثوا، ليست آمنة حاليًا".



وأشار إلى أن "الجميع يأملون بالعودة إلى أرضهم فور شعورهم بأن هناك سلامًا وأمنًا"، لافتًا إلى أن 42 في المئة من السوريين المقيمين حاليًا في تركيا (أي ما يعادل 1,25 مليون شخص) يتحدرون من محافظة حلب.



وقال: "سيكون هناك اهتمام كبير بالعودة، بعدما سيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة المتحالفة معها على حلب، ثاني المدن السورية والتي لم تخرج عن سيطرة الالحكومة السورية بالكامل على مدى أكثر من عقد من الحرب".