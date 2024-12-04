الفصائل المعارضة تطوق مدينة حماة في وسط سوريا من ثلاث جهات

تمكنت هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة المتحالفة معها من تطويق مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، من ثلاث جهات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بعد هجوم خاطف من الشمال فيما يحاول الجيش السوري صدهم.



وبعد سيطرتها على عشرات البلدات ومعظم مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية، وصلت الفصائل المسلحة الثلاثاء إلى "أبواب" مدينة حماة التي تعتبر استراتيجية للجيش لأن حمايتها ضرورية لتأمين العاصمة دمشق الواقعة على مسافة حوالى 220 كيلومترًا إلى الجنوب، بحسب المرصد.



وذكر المرصد أن "الفصائل طوقت مدينة حماة من ثلاث جهات، حيث باتت تتواجد على مسافة تراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات منها، وذلك إثر اشتباكات عنيفة تخوضها مع قوات النظام التي لم يبق لها إلا منفذ واحد باتجاه حمص جنوبًا".



وقال لوكالة فرانس برس وسيم (36 عامًا)، وهو عامل توصيل طلبات في حي الشريعة: "الليلة الماضية كانت الأصوات مرعبة للغاية والقصف متواصل ومسموع بوضوح".



وأضاف: "بالنسبة لي، سأبقى في منزلي لأنه ليس هناك مكان آخر أنزح إليه. تعبنا من هذه الحالة ونحن على أعصابنا منذ أربعة أيام".