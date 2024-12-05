مكالمة نادرة بين قائد الأركان المشتركة الاميركي ورئيس الأركان العامة الروسي

اعلن الجيش الأميركي أمس الأربعاء إن قائد الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون تحدث هاتفيا مع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري جيراسيموف الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها براون مع نظيره الروسي.



وقال متحدث باسم براون في بيان إن الاثنين "ناقشا عددا من القضايا الأمنية العالمية والإقليمية بما في ذلك الصراع الدائر في أوكرانيا".



وجرت المكالمة النادرة في 27 تشرين الثاني لكن "بناء على طلب الجنرال جيراسيموف، وافق الجنرال براون على عدم الإعلان بشكل استباقي عن المكالمة". وقال المتحدث إن وزارة الدفاع الروسية هي من طلبت المكالمة.