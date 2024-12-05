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كوريا الجنوبية: استقالة وزير الدفاع وتعيين آخر.. وفتح تحقيق بحق الرئيس الذي يواجه خطر العزل

أخبار دولية
2024-12-05 | 01:06
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كوريا الجنوبية: استقالة وزير الدفاع وتعيين آخر.. وفتح تحقيق بحق الرئيس الذي يواجه خطر العزل
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كوريا الجنوبية: استقالة وزير الدفاع وتعيين آخر.. وفتح تحقيق بحق الرئيس الذي يواجه خطر العزل

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قبل استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون وعين سفير البلاد لدى المملكة العربية السعودية تشوي بيونج هيوك وزيرا جديدا للدفاع.
 
وأكد مكتب يون ترشيح تشوي، وهو جنرال سابق في الجيش، لهذا المنصب. 

وذكرت تقارير أن كيم نصح الرئيس بإعلان الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، والتي تم رفعها بعد تصويت البرلمان الذي طالب يون بإلغاءها.

وتريد أحزاب المعارضة أن يُطرح على التصويت السبت مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.وقالت الوكالة إنّ الحزب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، "يطلب تصويتا السبت على اقتراح عزل يون".

وفتحت الشرطة الكورية الجنوبية الخميس تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرّد" بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
 
 

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