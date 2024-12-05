مقتل تسعة مدنيين على الأقل في هجوم جهادي شرقي الكونغو الديموقراطية

قُتل تسعة مدنيّين على الأقلّ في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجوم شنّه عناصر من "القوات الديموقراطية المتحالفة"، الجماعة المتمرّدة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، بحسب ما أفادت مصادر محلية وكالة فرانس برس الأربعاء.



ووقع الهجوم مساء الثلاثاء قرابة الساعة 19,00 في منطقة تينامبو، الواقعة على بُعد حوالي 25 كيلومترا شمال مدينة بيني، في مقاطعة شمال كيفو، وهي منطقة تكثر فيها هجمات "القوات الديموقراطية المتحالفة"، وفقا للسلطات المحلية.



وقال المفوّض ميشال مبالا، قائد الشرطة في إقليم بيني، لوكالة فرانس برس إنّ الهجوم أدّى إلى "مقتل تسعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين بجروح وإحراق 15 منزلا".



وأكّدت هذه الحصيلة مصادر محلية عديدة.