مقتل 12 عسكريا في انفجار عرضي في فيتنام

قُتل 12 جنديا فيتناميا في انفجار عرضي وقع خلال تدريب عسكري في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس.



وقالت صحيفة عسكرية محلية إنّ السلطات تعتقد أنّ صاعقة ضربت موقع العرض خلال عاصفة رعدية شديدة ممّا أدّى إلى تفجير صاعق كهربائي بينما كان العسكريون يحملون متفجرات. وأضافت أنّ عمليات البحث جارية للعثور على جثث العديد من الضحايا.



ووقع الانفجار مساء الإثنين في ميدان عسكري للرماية في مقاطعة دونغ ناي، المركز الصناعي في جنوب فيتنام.



ووقع الحادث غداة إلقاء وزير الدفاع الفيتنامي فان فان جيانغ خطابا بمناسبة بدء التدريبات القتالية، بحسب ما أفادت صحيفة نهان دان الحكومية.



من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية إنّ وزارة الدفاع أمرت بإجراء تحقيق عاجل لتبيان أسباب الانفجار.