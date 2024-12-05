مقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير بعد إطلاق النار عليه

أعلنت شرطة نيويورك إن الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، برايان طومسون، تم إطلاق النار عليه وقتله في ميدتاون مانهاتن صباح يوم الأربعاء، بينما كان يمشي باتجاه الفندق الذي يستضيف مؤتمر المستثمرين السنوي للشركة.



ولا يزال المهاجم طليقًا، لكن قد يكون قد أسقط بعض الأدلة الحيوية أثناء هروبه، وفقًا للمسؤولين في الشرطة الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب طبيعة التحقيق المستمر.