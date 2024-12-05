رئيس أركان الجيش في كورية الجنوبية عرض الاستقالة

عرض رئيس أركان الجيش، الذي تولّى لفترة وجيزة قيادة فرض الأحكام العرفية، الاستقالة، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.