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رئيس أركان الجيش في كورية الجنوبية عرض الاستقالة

أخبار دولية
2024-12-05 | 02:38
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رئيس أركان الجيش في كورية الجنوبية عرض الاستقالة
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رئيس أركان الجيش في كورية الجنوبية عرض الاستقالة

عرض رئيس أركان الجيش، الذي تولّى لفترة وجيزة قيادة فرض الأحكام العرفية، الاستقالة، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

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