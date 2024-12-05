مسؤول أميركيّ كبير للصحافيين: مجموعة قرصنة وتجسّس صينية عبر الإنترنت سرقت "كمية كبيرة" من البيانات الوصفية للأميركيين

سرقت مجموعة قرصنة وتجسّس صينية، عبر الإنترنت، تسمى (سولت تايفون) "كمية كبيرة" من البيانات الوصفية للأميركيين، في حملة تجسس إلكترونيّ واسعة النطاق، وفق ما أعلن مسؤول أميركيّ كبير للصحافيين.ورفض المسؤول تقديم أرقام محدّدة.لكنّه قال إنّ وصول الصين إلى البنية التحتية لشبكات الاتصالات الأميركية واسع النطاق.وأشار إلى أنّ الاختراق لا يزال قائمًا.وتوصف البيانات التعريفية الوصفية (ميتاداتا) لسجلات الاتصالات في بعض الأحيان بأنّها من وماذا ومتى وأين تمت الاتصالات الهاتفية.ولا تشمل مضمون المكالمة ذاتها لكن قد تتضمن الطرف المتلقي للاتصال ومدته ومن أين صدر.وقال المسؤول إنّ البيت الأبيض جعل التعامل مع قراصنة سولت تايفون أولوية للحكومة الاتحادية وإنّ مسؤولين أطلعوا الرئيس جو بايدن عدة مرات على تطورات تلك الاختراقات.