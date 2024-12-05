ملف الاسرى... تنازلات من الطرفين

أوضحت المراسلة آمال شحادة أنّ المقترح المُقدّم يطرح بموجبه وقف إطلاق النار 42 إلى 60 يومًا وإطلاق تدريجيّ للأسرى.



وقالت إنّه تبيّن لإسرائيل أنّ عددًا كبيرًا من الأسرى قُتل، ما أدّى إلى وجوب وقوع التنازلات من إسرائيل وليس فقط "حماس".



ولفتت إلى القيام بترتيبات خاصّة لرفح.