ثلاثة مصادر أمنية بحرية لرويترز: عملية إنقاذ لطاقم سفينة شحن ترفع علم بنما بعد أن غادروها قبالة ميناء الحديدة

أكّدت ثلاثة مصادر أمنية بحرية لرويترز أنّ هناك عملية إنقاذ تجري لطاقم سفينة شحن ترفع علم بنما بعد أن غادروها قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر.



وقال أحد المصادر لرويترز إنّ الطاقم اضطر إلى إخلاء السفينة.



وأضاف أنّ السفينة تعرضت لمشاكل في المحرك. بينما ذكر مصدر آخر أن انفجارا داخليا وقع.



ويشنّ الحوثيون هجمات على ممرات الشحن الدولية القريبة من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 في ما يقولون إنه لإسناد الفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة بين

حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.