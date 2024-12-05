الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ثلاثة مصادر أمنية بحرية لرويترز: عملية إنقاذ لطاقم سفينة شحن ترفع علم بنما بعد أن غادروها قبالة ميناء الحديدة

أخبار دولية
2024-12-05 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ثلاثة مصادر أمنية بحرية لرويترز: عملية إنقاذ لطاقم سفينة شحن ترفع علم بنما بعد أن غادروها قبالة ميناء الحديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ثلاثة مصادر أمنية بحرية لرويترز: عملية إنقاذ لطاقم سفينة شحن ترفع علم بنما بعد أن غادروها قبالة ميناء الحديدة

أكّدت ثلاثة مصادر أمنية بحرية لرويترز أنّ هناك عملية إنقاذ تجري لطاقم سفينة شحن ترفع علم بنما بعد أن غادروها قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر.
  
وقال أحد المصادر لرويترز إنّ الطاقم اضطر إلى إخلاء السفينة.

وأضاف أنّ السفينة تعرضت لمشاكل في المحرك. بينما ذكر مصدر آخر أن انفجارا داخليا وقع.
 
ويشنّ الحوثيون هجمات على ممرات الشحن الدولية القريبة من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 في ما يقولون إنه لإسناد الفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة بين 
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

آخر الأخبار

أخبار دولية

مصادر

أمنية

بحرية

لرويترز:

عملية

إنقاذ

لطاقم

سفينة

غادروها

قبالة

ميناء

الحديدة

LBCI التالي
بيسكوف: روسيا تقيّم الوضع في سوريا
ملف الاسرى... تنازلات من الطرفين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-28

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول السفينة والطاقم بخير وهي في طريقها إلى ميناء التوقف التالي

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-05

مصادر أمنية لبنانية لرويترز: الضربات على الضاحية تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع استهداف صفي الدين

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-02

ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير "حزب الله" لرويترز: لا ينوون حاليًا إرسال مقاتلين إلى شمال سوريا لدعم الأسد

LBCI
خبر عاجل
2024-12-01

مصادر أمنية تركية لرويترز: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرق سوريا,وقوات الجيش الوطني السوري قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:27

إعلام سوري رسمي: انقطاع الاتصالات في حلب بسبب هجمات

LBCI
أخبار دولية
09:25

قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء وحكومته البقاء لتصريف الأعمال

LBCI
أخبار دولية
08:52

التلفزيون السوريّ الرسميّ: الدفاعات الجوية السورية تصدّت لطائرات مسيرة هجومية فوق دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر سينعقد مساء لبحث مقترح صفقة تبادل الاسرى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:59

إصابة طفل برصاصة طائشة وهو عائد من المدرسة إلى بيته في الخندق الغميق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رغم الضغوط الأميركية لعدم إفشال اتفاق وقف النار .. إسرائيل تبقي اليد على الزناد

LBCI
أخبار دولية
01:01

مكالمة نادرة بين قائد الأركان المشتركة الاميركي ورئيس الأركان العامة الروسي

LBCI
أخبار لبنان
04:55

بيان فرنسي مشترك بشأن مشاركة فرنسا في آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر سينعقد مساء لبحث مقترح صفقة تبادل الاسرى

LBCI
أخبار دولية
07:35

زعيم هيئة تحرير الشام يحث العراق على عدم السماح للحشد الشعبي بالتدخل في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:54

عمل اللجنة ووقف اطلاق النار حضر في لقاء ميقاتي وبو حبيب... ميقاتي: موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

لقاءات عقدها بري وميقاتي في إطار التحضير لبدءِ عمل لجنة الاشراف على تطبيقِ اتفاقِ وقفِ النار

LBCI
أخبار دولية
04:44

ملف الاسرى... تنازلات من الطرفين

LBCI
أخبار لبنان
03:58

الجنرال الاميركيّ إلى عين التينة... وزيارات متفرّقة في إطار تسريع عمل لجنة المراقبة

LBCI
أخبار لبنان
03:43

قوة إسرائيلية قامت بعملية جرف قرب بركة النقار جنوب شبعا ووضعت ساترًا ترابيًا (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
16:39

خلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هذه أجواء فعاليات إطلاق بيروت ترنم في كنيسة مار يوسف في مونو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:46

بيان من وزير التربية بشأن العودة إلى التدريس

LBCI
خبر عاجل
13:19

نتنياهو: جثة المخطوف سيبريسكي أعيدت بعملية خاصة وقد قتل على يد آسريه في كانون الثاني 2024

LBCI
أخبار لبنان
03:15

أدرعي إلى سكان لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها

LBCI
أمن وقضاء
11:36

أطلق النار ابتهاجًا فأصاب صديقه وقتله في الضاحية...

LBCI
أخبار دولية
12:31

معلومات مخابرات أميركية لرويترز: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته على المدى البعيد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية - "قبل أن تتوجهوا الى ساحة النجمة في 9 كانون الثاني... حوّلوا جلسة انتخاب رئيس الى جلسة انقاذ وطن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مستشار ترامب يجدّد التأكيد: شمال الليطاني ضمن الإتفاق وللتروي بانتخاب الرئيس

LBCI
آخر الأخبار
17:52

مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": التحذير جاء خلال إتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية مع نظيره الأميركي وروسيا قالت إن على السفن الأميركية الإبتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More