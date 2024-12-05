بيسكوف: روسيا تقيّم الوضع في سوريا

تقيّم روسيا الوضع في سوريا وهي على تواصل دائم مع السلطات في دمشق، وفق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.



وقال إنّ نطاق المساعدة الروسية لدمشق سيعتمد على هذا التقييم.