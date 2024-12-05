قطر تستأنف دورَها كوسيطٍ رئيسيٍ في مفاوضاتِ غزة

استأنفت قطر دورَها كوسيطٍ رئيسيٍ في مفاوضاتِ غزة للتوصلِ إلى اتفاقٍ بين حركة حماس وإسرائيل بعد تعليقِها في تشرين الثاني.وبحسب وكالة رويتز، فإن مفاوضي حماس سيعودونَ على الأرجحِ إلى الدوحة لإجراءِ مزيدٍ من المحادثات قريبا.وأضاف المصدر، أن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سافر إلى قطر وإسرائيل لبَدءِ الجهودِ الدبلوماسية لوقفِ النار في غزة وإطلاق الرهائن قبل تولي ترامب منصبِه في 20 كانون الثاني. وأكد المصدر، أن "ويتكوف" الذي سيتولى المنصب رسميا في ظلِ إدارة ترامب، التقى بشكلٍ منفصلٍ في أواخر تشرين الثاني مع رئيسِ الوزراءِ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيسِ الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.