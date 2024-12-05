الصين تفرض عقوبات على 13 شركة صناعاتِ عسكرية أميركية

قررت الخارجيةُ الصينية، فرضَ عقوبات على ثلاثَ عشرةَ 13 شركة صناعاتِ عسكرية أمريكية، ردًا على بيعِ الولايات المتحدة أسلحةً لتايوان.



وقالت بكين إن "بيعَ الأسلحةِ لتايوان يُقوّضُ سيادتَها ووحدةَ أراضيها".