الجيش السوري: قمنا بإعادة الانتشار والتموضع خارج مدينة حماة حفاظاً على أرواح المدنيين

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، أن القوات المسلحة خاضت على مدى الأيام الماضية، معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها "التنظيمات الإرهابية" على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية.



ولفتت في بيان، الى أنه "خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا و"المجموعات الإرهابية" وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف قواتنا تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم".



واشارت الى أنه "حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".



وأكدت القيادة أنها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها "التنظيمات الإرهابية".