زعيم هيئة تحرير الشام يحث العراق على عدم السماح للحشد الشعبي بالتدخل في سوريا

حثّ زعيم هيئة تحرير الشام في سوريا أبو محمد الجولاني رئيس الوزراء العراقي في بيان مصور على عدم السماح للحشد الشعبي المدعوم من إيران بالتدخل في سوريا، وحذر من تصعيد التوتر بالمنطقة.