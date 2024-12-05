التلفزيون السوريّ الرسميّ: الدفاعات الجوية السورية تصدّت لطائرات مسيرة هجومية فوق دمشق

تصدّت الدفاعات الجوية السورية لطائرات مسيرة هجومية، فوق دمشق وأسقطت اثنتين منها، وفق ما أعلن التلفزيون السوريّ الرسميّ.



وقال التقرير إنّه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.