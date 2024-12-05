إعلام سوري رسمي: انقطاع الاتصالات في حلب بسبب هجمات

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن الاتصالات انقطعت في مدينة حلب بشمال سوريا اليوم الخميس بسبب هجمات "إرهابية".