حماس: تقرير منظمة العفو عن "الإبادة الجماعية" في غزة يظهر أن العالم "بحاجة إلى التحرك"

اعتبرت حركة حماس الفلسطينية الخميس أن تقرير منظمة العفو الدولية يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، يظهر أن العالم "بحاجة إلى التحرك".



وقالت حماس في بيان لها "إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم والذي أكّد أن العدو الصهيوني يرتكب عن عمد إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، هو رسالة جديدة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بضرورة التحرّك لوقف هذه الإبادة المستمرة منذ أكثر من أربعمائة يوم، وغير المسبوقة في التاريخ الحديث بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".