الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حماس: تقرير منظمة العفو عن "الإبادة الجماعية" في غزة يظهر أن العالم "بحاجة إلى التحرك"

أخبار دولية
2024-12-05 | 10:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حماس: تقرير منظمة العفو عن &quot;الإبادة الجماعية&quot; في غزة يظهر أن العالم &quot;بحاجة إلى التحرك&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حماس: تقرير منظمة العفو عن "الإبادة الجماعية" في غزة يظهر أن العالم "بحاجة إلى التحرك"

اعتبرت حركة حماس  الفلسطينية الخميس أن تقرير منظمة العفو الدولية يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، يظهر أن العالم "بحاجة إلى التحرك".

وقالت حماس في بيان لها "إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم والذي أكّد أن العدو الصهيوني يرتكب عن عمد إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، هو رسالة جديدة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بضرورة التحرّك لوقف هذه الإبادة المستمرة منذ أكثر من أربعمائة يوم، وغير المسبوقة في التاريخ الحديث بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

أخبار دولية

تقرير

منظمة

العفو

"الإبادة

الجماعية"

العالم

"بحاجة

التحرك"

LBCI التالي
قطر تستأنف دورَها كوسيطٍ رئيسيٍ في مفاوضاتِ غزة
الفصائل المعارضة تطوق مدينة حماة في وسط سوريا من ثلاث جهات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-20

حركة حماس تعتبر واشنطن "شريكا مباشرا" في "حرب الإبادة" في غزة بعد الفيتو في مجلس الأمن

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-20

"حماس": دمار هائل وحصار خانق وتجويع للمدنيين بعد أكثر من شهر ونصف على عملية الإبادة والتطهير العرقيّ شمال غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-19

المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية لـ"الجزيرة": 94 من المرافق الصحية دمرت أو تضررت بشكل كبير في غزة والوضع الصحي في القطاع مروع

LBCI
أخبار دولية
2024-11-02

تقرير أممي: الحوثيون يتحولون إلى "منظمة عسكرية قوية" بفضل دعم عسكري "غير مسبوق"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:07

مقتدى الصدر يدعو إلى "عدم تدخل العراق حكومة وشعبا" في ما يحصل بسوريا

LBCI
أخبار دولية
10:49

أدرعي: وزير الدفاع ورئيس الاركان يقيّمان الوضع في سوريا..ونحن على استعداد لكل السيناريوهات

LBCI
أخبار دولية
09:27

إعلام سوري رسمي: انقطاع الاتصالات في حلب بسبب هجمات

LBCI
أخبار دولية
09:25

قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء وحكومته البقاء لتصريف الأعمال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:01

حاصباني لـ"حوار المرحلة": الحكومة حاولت اخفاء الاتفاق وهو اتفاق واضح ويحدّد من يحمل السلاح في لبنان وحزب الله وافق عليه وبالتالي عليه العمل مع الجيش لتطبيقه

LBCI
أخبار دولية
2024-12-04

المرصد السوري لحقوق الإنسان: الجيش السوري يشنّ "هجوما معاكسا" في محافظة حماة

LBCI
أخبار لبنان
10:15

قائد الجيش استقبل الجنرال الفرنسي وبحثا في آلية التنسيق في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
17:52

مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": التحذير جاء خلال إتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية مع نظيره الأميركي وروسيا قالت إن على السفن الأميركية الإبتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر سينعقد مساء لبحث مقترح صفقة تبادل الاسرى

LBCI
أخبار دولية
07:35

زعيم هيئة تحرير الشام يحث العراق على عدم السماح للحشد الشعبي بالتدخل في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:54

عمل اللجنة ووقف اطلاق النار حضر في لقاء ميقاتي وبو حبيب... ميقاتي: موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

لقاءات عقدها بري وميقاتي في إطار التحضير لبدءِ عمل لجنة الاشراف على تطبيقِ اتفاقِ وقفِ النار

LBCI
أخبار دولية
04:44

ملف الاسرى... تنازلات من الطرفين

LBCI
أخبار لبنان
03:58

الجنرال الاميركيّ إلى عين التينة... وزيارات متفرّقة في إطار تسريع عمل لجنة المراقبة

LBCI
أخبار لبنان
03:43

قوة إسرائيلية قامت بعملية جرف قرب بركة النقار جنوب شبعا ووضعت ساترًا ترابيًا (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
16:39

خلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هذه أجواء فعاليات إطلاق بيروت ترنم في كنيسة مار يوسف في مونو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:46

بيان من وزير التربية بشأن العودة إلى التدريس

LBCI
خبر عاجل
13:19

نتنياهو: جثة المخطوف سيبريسكي أعيدت بعملية خاصة وقد قتل على يد آسريه في كانون الثاني 2024

LBCI
أخبار لبنان
03:15

أدرعي إلى سكان لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مستشار ترامب يجدّد التأكيد: شمال الليطاني ضمن الإتفاق وللتروي بانتخاب الرئيس

LBCI
آخر الأخبار
17:52

مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": التحذير جاء خلال إتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية مع نظيره الأميركي وروسيا قالت إن على السفن الأميركية الإبتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة

LBCI
آخر الأخبار
17:46

مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": موسكو حذرت واشنطن من أنها ستنفذ تجارب لإطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في شرق المتوسط

LBCI
خبر عاجل
10:53

المعارضة السورية المسلحة: نعلن تحرير مدينة حماة بالكامل بعد أن أكملت قواتنا عمليات التمشيط بنجاح

LBCI
خبر عاجل
14:34

البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لسحب الثقة من الحكومة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More