أدرعي: وزير الدفاع ورئيس الاركان يقيّمان الوضع في سوريا..ونحن على استعداد لكل السيناريوهات

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي ان "وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي اجريا جلسة لتقييم الوضع مع أعضاء هيئة الأركان حول التطورات في سوريا. "





وقال "يراقب الجيش الاسرائيلي الأحداث ويستعد لكل السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا. جيش الدفاع لن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود بين سوريا وإسرائيل وسيعمل لاحباط أي تهديد ضد مواطني إسرائيل".