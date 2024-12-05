مقتدى الصدر يدعو إلى "عدم تدخل العراق حكومة وشعبا" في ما يحصل بسوريا

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الحكومة والفصائل العراقية المسلّحة إلى "عدم التدخل" في ما يحصل بسوريا، وذلك تزامنا مع سيطرة فصائل المعارضة السورية على مدينتين رئيسيتين من كبرى مدن البلاد.



وشدّد الصدر في منشور على منصة "إكس" على "ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق"، داعيا "الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي".