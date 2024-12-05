ماكرون يعلن أنه سيسمي رئيسا جديدا للوزراء "في الأيام المقبلة"



أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيسمّي رئيسا جديدا للوزراء "في الايام المقبلة" بعد استقالة ميشال بارنييه إثر حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية.



وفي خطاب الى الأمة، رفض ماكرون أيّ دعوات إلى استقالته، مؤكدا أنه سيبقى رئيسا "في شكل تام، حتى انتهاء الولاية" في العام 2027، ومهاجما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي اللذين اتّهمها بأنهما اتّحدا ضمن "جبهة مناهضة للجمهورية" بهدف إسقاط حكومة بارنييه.