وزارة الخارجية في باراغواي ألغت تأشيرة دبلوماسيّ صينيّ وأمرته بمغادرة البلاد

ألغت وزارة الخارجية في باراغواي تأشيرة دبلوماسيّ صينيّ وأمرته بمغادرة البلاد، متهمةً إيّاه بالسعي إلى دفع مشرعين إلى إعادة النظر في علاقات باراغواي الودية مع تايوان.



واتهمت الوزارة الدبلوماسيّ شو وي "بالتدخل في الشؤون الداخلية".



بينما قالت سفارة تايوان في باراغواي إنّه "تسلل" إلى داخل البلاد في مسعى لزعزعة علاقاتها مع تايوان، التي تطالب بها الصين.



وأمهلت باراجواي شو 24 ساعة لمغادرة البلاد.