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وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن مسؤول روسيّ: العمل على نظام للتسويات المالية سيستمر
أخبار دولية
2024-12-06 | 00:56
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وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن مسؤول روسيّ: العمل على نظام للتسويات المالية سيستمر
أكّد مسؤول روسيّ كبير أنّ العمل على نظام للتسويات المالية سيستمر على الرغم من تهديد الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من الدول، التي تحاول تقويض الدولار، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.
وطالب ترامب، قبل أيّام، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى، لتحلّ محلّ الدولار.
وكان قد حذّر من فرض رسوم جمركية بنسبة 100%.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الروسيّ ألكسندر بانكين قوله إنّ بريكس تعمل في الواقع على نظام تسوية وليس عملة دولية جديدة.
وأضاف: "بالطبع، سيستمر ذلك"، في إشارة إلى العمل على النظام الجديد.
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