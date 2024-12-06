وكالة يونهاب للأنباء: الحزب الديمقراطيّ في كوريا الجنوبية أعلن أنّ مشرعيه في حالة تأهّب قصوى

أعلن الحزب الديمقراطيّ في كوريا الجنوبية - وهو حزب المعارضة الرئيسيّ في البلاد - أنّ مشرعيه في حالة تأهّب قصوى، بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية، وفق وكالة يونهاب للأنباء.



وأكّدت الوكالة أنّ الحزب سيعقد اجتماعًا طارئًا صباح الجمعة.