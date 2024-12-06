رئيس كوريا الجنوبية أمر باعتقال سياسيين بارزين

أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم "قوى مناهضة للدولة"، خلال الأحكام العرفية، التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون.