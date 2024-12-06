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لافروف: مستعدون لاستخدام أيّ وسيلة لإحباط أيّ محاولة تهدف لإلحاق "هزيمة استراتيجية"
أخبار دولية
2024-12-06 | 01:26
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لافروف: مستعدون لاستخدام أيّ وسيلة لإحباط أيّ محاولة تهدف لإلحاق "هزيمة استراتيجية"
أكّد وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف أنّ بلاده أرادت بإطلاقها صاروخ فرط صوتيّ على أوكرانيا أن يدرك الغرب أنّها مستعدة لاستخدام أيّ وسيلة لإحباط أيّ محاولة تهدف لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بها.
وقال لافروف، في مقابلة مع الصحافيّ تاكر كارلسون: "الرسالة هي أنكم، أعني الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة الذين يقدمون أيضًا هذه الأسلحة طويلة المدى لنظام أوكرانيا."
وأضاف: "عليهم أن يدركوا أنّنا على استعداد لاستخدام أيّ وسيلة تحول دون نجاحهم فيما يصفوه (بإلحاق) هزيمة استراتيجية بروسيا."
واعتبر لافروف أنّه "لخطأ كبير للغاية" أن يفترض أيّ شخص في الغرب أنّ روسيا ليس لديها خطوط حمراء.
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