نقاش بين سوليفان وأحد كبار مساعدي زيلينسكي... لتحسين موقف كييف

ناقش مستشار الأمن القوميّ للبيت الأبيض جيك سوليفان وأحد كبار مساعدي الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، تحسين موقف كييف في حربها مع روسيا وضمان دخولها أي مفاوضات مستقبلية من موقع قوة، وفق ما أعلن متحدث باسم البيت الأبيض.