ترامب يرشّح سناتور جمهوريًّا سابقًا لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين

رشّح الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب السناتور الجمهوريّ السابق ديفيد بيرديو لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين.



وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشل" إنّ بيرديو سيؤدّي دورًا حاسمًا في تنفيذ استراتيجيّتيّ الهادفة إلى الحفاظ على السلام، في المنطقة وبناء علاقة عمل مثمرة مع القادة الصينيين."



وهذا السناتور السابق (74 عامًا) عن ولاية جورجيا في جنوب شرق الولايات المتحدة، هو أحد الجمهوريين الذين دعموا ترامب بشدة، عندما رفض الأخير هزيمته في مواجهة خصمه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.