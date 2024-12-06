ماكرون سيسمي رئيسًا جديدًا للوزراء في الأيام المقبلة ويرفض الدعوات إلى استقالته

أعلن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنه سيسمّي رئيسًا جديدًا للوزراء في الأيام المقبلة، بعد استقالة ميشال بارنييه، إثر حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية.وفي خطاب إلى الأمة، رفض ماكرون أيّ دعوات إلى استقالته، مؤكدًا أنّه سيبقى رئيسًا "في شكل تام، حتى انتهاء الولاية" في العام 2027.وقال الزعيم اليساري الراديكاليّ جان لوك ميلانشون على إحدى القنوات التلفزيونية، بعد خطاب الرئيس مباشرةً، إنّ ماكرون هو سبب المشكلة والتطورات ستجعله يرحل.