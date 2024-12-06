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مطار سخيبول بهولندا يلغي عشرات الرحلات الجوية بسبب العاصفة دارا

أخبار دولية
2024-12-06 | 03:29
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مطار سخيبول بهولندا يلغي عشرات الرحلات الجوية بسبب العاصفة دارا
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مطار سخيبول بهولندا يلغي عشرات الرحلات الجوية بسبب العاصفة دارا

أعلن مطار سخيبول الهولندي إلغاء أكثر من مئة رحلة اليوم الجمعة بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة دارا.

ويعد المطار أحد أهم المراكز الجوية في أوروبا.

وتأخرت رحلات أخرى، بعضها لمدة تصل إلى ساعة.

وقال المطار في بيان "بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة دارا، من المتوقع أن يقل عدد الرحلات الجوية التي تقلع وتهبط اليوم الجمعة 6 ديسمبر".

وحث المطار الركاب على أخذ التأخير والإلغاءات في الاعتبار.

ويتوقع المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية هبوب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد اليوم.

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