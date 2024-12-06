الأمم المتحدة: نزوح 280 ألف شخص منذ 27 تشرين الثاني جراء القتال في سوريا

أسفرت المعارك بين الفصائل المعارضة والجيش السوري عن نزوح 280 ألف شخص منذ 27 تشرين الثاني عند بدء الهجوم المباغت لهذه المجموعات في سوريا على ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة التي تخشى أن يرتفع هذا العدد إلى 1,5 مليون.



وقال سامر عبد الجابر مدير تنسيق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي خلال مؤتمر صحافي في جنيف "الأرقام المتوافرة لدينا هي 280 ألف شخص منذ 27 تشرين الثاني. هذا العدد حُدّث مساء أمس (الخميس). ولا يشمل الأشخاص الذين فروا من لبنان خلال التصعيد الأخير" في القتال بين حزب الله وإسرائيل.