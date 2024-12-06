مصدران لرويترز: حزب الله أرسل قوات "نخبة" الليلة الفائتة إلى حمص بسوريا

كشف مصدران أمنيان لبنانيان كبيران لرويترز أن حزب الله أرسل الليلة الفائتة عددا صغيرا من "نخبة قواتها"من لبنان إلى سوريا بهدف المساعدة في منع مقاتلي المعارضة من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية.



وقال ضابط من الجيش السوري ومسؤولان من المنطقة تربطهما صلات وثيقة بطهران لرويترز أيضا إن قوات نخبة من جماعة حزب الله المدعومة من إيران عبرت من لبنان خلال الليل واتخذت مواقع في حمص.