قائد قوات سوريا الديمقراطية: تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على بعض المناطق في شرق سوريا

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على بعض المناطق في شرق سوريا، وفق قائد قوات سوريا الديمقراطية.



وقال عبدي، في مؤتمر صحافيّ، إنّه "بسبب أحدث التطورات، هناك تحركات متزايدة لمرتزقة الدولة الإسلامية في البادية السورية وفي جنوب وغرب دير الزور وريف الرقة"، وهي مناطق في شرق سوريا.