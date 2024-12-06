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ممثل لمنظمة الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان لا يزال يعمل بالحد الأدنى
أخبار دولية
2024-12-06 | 05:30
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ممثل لمنظمة الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان لا يزال يعمل بالحد الأدنى
أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن أنّ المنظمة ليس لديها ما يشير إلى صدور تحذير، قبل قصف إسرائيل لمستشفى كمال عدوان في غزة في وقت مبكر من صباح الخميس.
وقال في إفادة صحافية في جنيف، عبر رابط فيديو إنّ المستشفى "يعمل بالحد الأدنى حاليًا".
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