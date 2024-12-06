مسؤول إيرانيّ لرويترز: إيران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا

أكّد مسؤول إيرانيّ كبير لرويترز إنّ إيران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا وزيادة عدد مستشاريها العسكريين هناك لدعم الرئيس بشار الأسد في معركته مع قوات المعارضة.



وقال: "من المرجح أن طهران ستحتاج إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا... وقد اتخذت طِهران كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر قوات".



وأضاف: "الآن، تقدم طهران دعما مخابراتيا ودعما يتعلق بالأقمار الاصطناعية لسوريا".