الجولاني لـCNN: هدف المعارضة المسلحة هو بناء دولة مؤسسات لا تقوم على فرد

اعتبر القائد الميدانيّ لهجمات المعارضة السورية المسلحة أبو محمد الجولاني، أنّ النظام انتهى رغم محاولات روسيا وإيران السابقة لإحيائه.



وقال الجولاني لـCNN، إنه سيتم حلّ هيئة تحرير الشام، أو جبهة النصرة سابقًا، موضحًا أن هدف المعارضة المسلحة هو بناء دولة مؤسسات لا تقوم على فرد.