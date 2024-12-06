المرصد السوريّ لحقوق الإنسان: آلاف الأشخاص فروا من حمص

أعلن المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أنّ آلاف الأشخاص فروا من حمص مع تقدم قوات المعارضة المسلحة، نحو الجنوب بعد سيطرتها على حلب وحماة.



وأشار المرصد إلى فرار السكان نحو المناطق الساحلية، خوفًا من تقدم المعارضة، في وقت ذكر فيه ضابط بالجيش السوريّ لرويترز ان قصفًا روسيًا دمر جسرًا على رئيسي إلى حمص لمنع قوات المعارضة من استخدامه.



من جهة أخرى، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة مظلوم عبدي إن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على بعض المناطق في شرق سوريا، وينشط في البادية السورية، اضافة الى مناطق أخرى في دير الزور وريف الرقة.