أردوغان: تقدُّم المعارضة مستمر حتى الآن ونأمل أن تتواصل هذه المسيرة في سوريا

عبّر الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يواصل مقاتلو المعارضة السورية تقدمهم ضد القوات الحكومية في سوريا.وقال لصحافيين، إنّه لم يتلق بعد ردًا من الأسد بقبول دعوة وجهها في وقت سابق من العام الحالي لعقد لقاء وتطبيع العلاقات.وأضاف: "تقدم المعارضة مستمر حتى الآن ونأمل أن تتواصل هذه المسيرة في سوريا من دون أيّ مشاكل."