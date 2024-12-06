حركة دبلوماسية نشطة لايران قبل لقاء أستانا في الدوحة

حضر الملف السوريّ خلال لقاء، جمع وزراء خارجية العراق ايران وسوريا في العراق.والتقى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين على حدا كل من نظيره الايرانيّ عباس عراقجي والسوريّ بسام صباغ.وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع والتطورات الأمنية في سوريا، حيث أعرب حسين عن قلق العراق البالغ إزاء هذه التطورات.وأشار إلى أنّ "العراق يتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة".وأوضح وزير الخارجية السوري أن "القلق مشترك بين البلدين"، مؤكداً أن "التطورات الحالية قد تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة ككل.