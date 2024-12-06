الجيش الفلبينيّ: أجرينا تدريبات بحرية مع أميركا واليابان داخل منطقتنا الاقتصادية ببحر الصين الجنوبيّ

أعلن الجيش الفلبينيّ أنّ البلاد أجرت تدريبات بحرية مع الولايات المتحدة واليابان، داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة في بحر الصين الجنوبيّ، وذلك بعد يومين من مواجهة بحرية مع بكين حول جزر متنازع عليها.



وقالت القوات المسلحة الفلبينية وقيادة المحيطين الهنديّ والهادي الأميركية في بيانين منفصلين إنّ التدريبات أجريت "بطريقة تتسق مع القانون الدوليّ، مع مراعاة سلامة الملاحة وحقوق ومصالح الدول الأخرى".