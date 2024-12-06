السوداني يؤكد مواصلة العراق جهوده الدبلوماسية "لاحتواء الأزمة" في سوريا

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجمعة أن بلده يواصل جهوده الدبلوماسية من أجل "احتواء الأزمة في سوريا لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي"، وذلك قبل اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا للبحث في التطورات.



كما أكّد السوداني الجمعة في اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "مواصلة العراق بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي"، حسبما أفاد مكتبه في بيان.



وذكّر بأن "موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها".



وأعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الجمعة عن "قلق العراق البالغ" إزاء التطورات في الدولة المجاورة، وذلك خلال استقباله نظيره السوري بسام الصباغ في بغداد.



وشدّد الوزيران وفق بيان للوزارة على "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي تكرار التجارب السابقة والعمل على حماية الأمن الإقليمي".



من جهته، شدّد الصباغ على "ضرورة حشد كافة الجهود العربية والإقليمية من أجل التصدي لهذا الخطر الإرهابي (...) ومنع انتقاله إلى دول أخرى"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



في وقت لاحق، التقى حسين نظيره الإيراني الذي أكّد لصحافيين أن "المبادرات تتشكّل خلال المشاورات ويمكن تطويرها"، مضيفا "لذلك بالطبع سنبحث في المبادرات".



والخميس، دعا أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام، السوداني الى النأي بالعراق عن الحرب السورية ومنع إرسال مقاتلين من الحشد الشعبي لمساندة قوات النظام السوري.



وأكّد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من محافظة نينوى الجمعة أن "الأزمة السورية حدث داخلي عندما تدور بين حكومة ومعارضة، ولا شأن للعراق بذلك".