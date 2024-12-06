الاردن: اغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الجمعة إغلاق معبر جابر الحدودي، وهو المنفذ الوحيد لعبور الأشخاص والتجارة مع سوريا.



وقال مصدر بالجيش السوري لرويترز إن جماعات مسلحة أطلقت النار لى معبر نصيب السوري مع الأردن.