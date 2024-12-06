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روسيا تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا

أخبار دولية
2024-12-06 | 08:51
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روسيا تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا
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روسيا تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا

حضت روسيا الجمعة رعاياها على مغادرة سوريا، في وقت يواصل تحالف من الفصائل المعارضة المسلحة السورية تقدمه مقتربا من مدينة حمص بعد أن سيطر في الأيام الماضية على حلب وحماه.

ودعت السفارة الروسية في دمشق رعاياها إلى "مغادرة البلاد في رحلات تجارية من خلال المطارات العاملة، محذّرة من "الوضع العسكري والسياسي الصعب" في سوريا.

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